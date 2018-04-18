İSTANBUL (AA) - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) ve Allergan iş birliğiyle rehabilitasyon desteğine ulaşamayan serebral palsili 30'a yakın bebek ve aileye, "Kutup Yıldızları" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, rehabilitasyon imkanı sunulacak.

Projenin tanıtımı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TSÇV Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, anne ve babasının kendisine verdiği sınırsız sevgi sayesinde, yaşadığı pek çok engeli kolayca aştığını, ailelerin serebral palsili çocuklarına sonsuz sevgi göstermelerinin önemini anlattı.

Sabancı, ailesinin ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiğini ifade ederek, "Bütün olanakları zamanında kullanarak, benim daha iyi bir hayata sarılmamı sağladılar. Şansızlıklar içinde yine de çok şanslıyım, zamanında yapılan müdahaleler bana bir eğitim fırsatı yarattı." dedi.

Böylece en iyi okullarda eğitim aldığını söyleyen Sabancı, şöyle devam etti:

"Benimle yapılan bir röportajda, 'En iyi ne yapmak isterdiniz?' şeklindeki bir soruya ben de çocukça bir yaklaşımla, 'Biliyor musunuz ben hiç ip atlamadım. Çocuklar dışarıda ip atlarken, ben hep içeride oturmak zorunda kaldım.' cevabını verdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten bugüne kadar ip atlayıp, koşamadım ve isteklerimin bir kısmını dilediğim ölçüde yapamadım fakat buna rağmen benim gibi fiziksel engeli insanlara pistlerde atletizm, basketbol, voleybol gibi oyunları oynama, havuzlarda yüzme gibi faaliyetleri gerçekleştirme imkanı için bugün var gücümle çalışıyorum."