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Şeref Malkoç kimdir? Şeref Malkoç yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Şeref Malkoç ismi yeni kabinede ismi geçen isimlerden biri. 24 Haziran'da yapılan seçimlerden sonra sıra kabine kurulmasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı yemin töreni sonrasında yeni kabine açıklanacak. Peki yeni kabinede Şeref Malkoç hangi bakanlıkta düşünülüyor? Şeref Malkoç kimdir?

Şeref Malkoç kimdir? Şeref Malkoç yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Şeref Malkoç, bugün açıklanacak yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş bugün yani 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Yeni kabinede kimler yer alacak merak ediliyor. Kamu Başdenetçisi olan Şeref Malkoç'un ismi ise Adalet Bakanı olarak geçiyor. Peki Şeref Malkoç kimdir?

ŞEREF MALKOÇ KİMDİR?

Şeref Malkoç, 1960 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamladı. Lise yıllarında MTTB Ortaöğrenim Komitesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Trabzon’da 10 yıl serbest Avukatlık yaptı. Bu süre içerisinde, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşunda yöneticilik yaptı. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Anayasa dersi anlattı.

Şeref Malkoç, Refah Partisi (RP) Trabzon İl Başkanlığı yaptı. 20 ve 21. dönem Trabzon’dan Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu sözcülüğü, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği yaptı. Refah Partisi (RP) ve Fazilet Partisi’nin (FP) kapatma davalarında savunmalarını hazırladı ve Anayasa Mahkemesi’nde savunmalarında bulundu. Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi’nde (SP) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’a 10 yıla yakın Danışmanlık yaptı. 28 Şubat davası şikâyet dilekçesini yazdı.

Şeref Malkoç, Ulusal ve yerel Radyo, TV’lerde yöneticilik yaptı. Yüksek Seçim Kurulu’nda AK Partiyi iki yıl temsil etti. YSK’da görev yaptığı esnada, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerine katkıda bulundu. Anayasa ve Başkanlık Sistemi üzerine çeşitli Dergi ve Gazetelerde makaleleri yayımlandı.“40 Soruda Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi” adlı kitabı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın Başdanışmanlığı görevini yürüttü.

Şeref Malkoç, 15 Kasım 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve 5 Aralık 2016 tarihinden beri bu görevi yürütmektedir.

Şeref Malkoç, evli ve 3 çocuk sahibidir.

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