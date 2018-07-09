Şeref Malkoç kimdir? Şeref Malkoç yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Şeref Malkoç, bugün açıklanacak yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş bugün yani 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Yeni kabinede kimler yer alacak merak ediliyor. Kamu Başdenetçisi olan Şeref Malkoç'un ismi ise Adalet Bakanı olarak geçiyor. Peki Şeref Malkoç kimdir?

ŞEREF MALKOÇ KİMDİR?

Şeref Malkoç, 1960 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamladı. Lise yıllarında MTTB Ortaöğrenim Komitesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Trabzon’da 10 yıl serbest Avukatlık yaptı. Bu süre içerisinde, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşunda yöneticilik yaptı. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Anayasa dersi anlattı.

Şeref Malkoç, Refah Partisi (RP) Trabzon İl Başkanlığı yaptı. 20 ve 21. dönem Trabzon’dan Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu sözcülüğü, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği yaptı. Refah Partisi (RP) ve Fazilet Partisi’nin (FP) kapatma davalarında savunmalarını hazırladı ve Anayasa Mahkemesi’nde savunmalarında bulundu. Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi’nde (SP) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’a 10 yıla yakın Danışmanlık yaptı. 28 Şubat davası şikâyet dilekçesini yazdı.