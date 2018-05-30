Şerefiye Sarnıcı'na yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Şerefiye Sarnıcı'na sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilen ve restorasyonun ardından 24 Nisan'da açılan sarnıcı, 1 ayda 8 bin kişi ziyaret etti.
Fatih Piyer Loti Caddesi'ndeki sarnıç içerisinde yer alan İranlı sanatçı Ahmet Nejat'ın "Hiç Hali" isimli sergisi de yoğun ilgi üzerine 30 Haziran'a uzatıldı.
Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünü üstlendiği ve Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, resim, heykel ve "Sonsuz An" başlıklı enstalasyon çalışmalarıyla Mevlana'nın hiçlik felsefesi ele alınıyor.
"Hiç Hali" sergisi ve antik atmosferiyle 1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı, haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.
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