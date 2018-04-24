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Şerefiye Sarnıcı’nın “Hiç Hali” büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından İranlı sanatçı Ahmet Nejat’ın “Hiç Hali” adlı sergisi ile görsel şölen ile açıldı.

1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından İranlı sanatçı Ahmet Nejat’ın “Hiç Hali” adlı sergisi ile görsel şölen ile açıldı. Sarnıcın içinde drone ile çekilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nı 8 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle ziyaretçilere açtı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İBB Kültür Aş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özel olarak hazırlanan ışıklandırma sistemi Ahmet Nejat’ın sergisi ile sarnıcın içerisinde görsel şov oluşturdu. Drone ile sarnıcın içerisinden çekilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. 1590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950’li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesinin eski binası yer alıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesinin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi. İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 8 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı. Açılışı yapılan Şerefiye Sarnıcı’nda çeşitli kültür sanat etkinlikleri de düzenlenecek.
“Bu sarnıcı açarken İstanbul’un su problemimden bahsetmiyoruz”
İstanbul’da tarihi yarımadada surların içerisinde ayrı bir şehir olduğunu vurgulayan İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu sarnıcı açarken İstanbul’un su problemimden bahsetmiyoruz. Son 30 yılda İstanbul adına yapılan işlerin ne kadar büyük olduğuna şahit oluyoruz. Günümüzde İstanbul’un nüfusunun 15 milyonu geçmiş olmasına rağmen su probleminin olmaması bize mutluluk veriyor” dedi.
“Ayasofya’dan daha eski bilinen en eski sarnıçlardan bir tanesi”
Sarnıcın, eski Eminönü Belediyesi binasının altında bulunduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Fatih Belediyesi ile Eminönü Belediyesi birleşince ilk iş eski binanın sarnıcın üzerinden kaldırılması oldu. Şimdi de 1600 yıllık bir sarnıcın açılışındayız, burada bulunan sarnıç Ayasofya’dan daha eski bilinen en eski sarnıçlardan bir tanesi, sarnıcın kendisi görselliği ve yapısı ile muhteşem bir eserdir” şeklinde konuştu.

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