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Seren'in korkunç sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde feci bir olay yaşandı. 1 çocuk annesi Seren Aydın henüz bilinmeyen bir nedenle 6.kattan aşağıya düştü. Hayatını kaybeden genç kadının yakınları fenalık geçirdi

Seren'in korkunç sonu!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutlarında meydana geldi. Eşi ile birlikte evde olan Seren Aydın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Gelen ekipler, ağır yaralanan genç kadını ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın hayatını kaybetti.
Olayı duyup hastaneye gelen Aydın’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili Aydın’ın eşi Samet Aydın’ın ifadesine başvurdu. Polis, genç kadının 6. kattan nasıl düştüğünü araştırıyor.

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Tekirdağ seren aydın

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