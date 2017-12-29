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Serhat kente gelen müzeleri es geçmiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:36 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserleri, renkli festivalleri ve yöresel tatları ile dikkati çeken Edirne, konsept müzeleriyle de turistlerin ilgi odağı oluyor - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "2017 yılında müzelerimizi ziyaret eden kişi sayısı yüzde 20 arttı. Geçen yıl müze ziyaretçimiz yaklaşık 800 bin kişiyken, bu sayı 2017'de 1 milyonu geçmiş durumda"

EDİRNE (AA) - Kültürel miras sayısı ve metrekareye düşen tarihi eser bakımından dünyanın sayılı kentleri arasında yer alan Edirne'de, müze ziyaretçilerinin sayısı da arttı.

"Açık hava müzesi" olarak nitelenen Edirne'ye gelenler, kenti gezmenin yanında müzeleri de es geçmiyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'yi ziyaret eden turist sayısının sürekli arttığını söyledi.

Edirne'nin tarih ve kültür şehir olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, kentteki müzelerin önemli çekim alanı olduğunu kaydetti.

Hacıoğlu, bu yıl kenti 3 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"2017 yılında müzelerimizi ziyaret eden kişi sayısı yüzde 20 arttı. Geçen yıl müze ziyaretçimiz yaklaşık 800 bin kişiyken, bu sayı 2017'de 1 milyonu geçmiş durumda. Bu çok önemli bir rakam. Bana göre en önemli ölçü, müzeleri gezen insan sayısı. Bir yerdeki müzeleri gezen sayısı artıyorsa, o kentin ziyaretçi sayısı yüzde yüz artar. Bunu gururla söyleyebilirim. Edirne'de şu anda 8 müze var. Makedonya Kulesi'nin, Şükrü Paşa Kışlası'nın, Sarayiçi'nin ve Hıdırlık Tabya'nın restorasyonlarının tamamlanmasıyla buralar da müze ve ören yeri olarak düzenlenecek. Bu 4 yapıyla birlikte müze sayımız 12'ye çıkacak. Bu da nüfusla oranladığımızda Türkiye'de en çok müzeye sahip olan illerden biri olacağız."

Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin Türkiye'nin en çok turist çeken kentlerinden biri olduğunu, bu başarıda kentteki kurum ve kuruluşların önemli etkisi olduğunu vurguladı.

- Tematik müzeler ilgi görüyor

Edirne, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserleri, renkli festivalleri ve yöresel tatlarının yanı sıra konsept müzeleriyle de turist çekiyor.

Avrupa'da akıl hastalarının toplumdan tecrit edildiği dönemde Osmanlı'da nasıl tedavi edildiklerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi, Edirne'nin müdafaasının aktarıldığı Balkan Savaşı Müzesi, tematik müze konseptindeki İslam Eserleri Müzesi, Kent Belleği Müzesi, cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliğindeki eserlerin sergilendiği Vakıf Müzesi, medeniyetlerin izlerinin görüldüğü Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Milli Mücadele'de kentin rolünün aktarıldığı Lozan Müzesi, hem tarihi panoramanın geleceğe aktarılması hem de turizmde hareketlilik sağlaması açısından nüfusuna göre müze zengini kentin turizmdeki kozlarından biri olarak gösteriliyor.

(AA)

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