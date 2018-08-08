Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında öldürüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

Daha önce, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, biri öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği 2 tabanca ile olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi ile olay yerine gittiği bisiklet bulundu.

CİNAYETLERDE KIRMIZI BİSİKLET KULLANMIŞ



Katil zanlısı Hamdi Kayapınar'ın, daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı bisiklete benzer bir bisikletle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gidip, Sami Yılmaz'ı kulübede öldürdüğü, silahını da alarak çıktığı ifade edildi. Kayapınar'ın cinayette kullandığı tüfek ise çöpte bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezeaevine gönderildi.