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Şerife Bacı büstü Büyükçekmece’de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Milli Mücadele yıllarında yüklendiği cephaneyi Kastamonu Kışlası’na taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı’nın büstü Büyükçekmece’de açıldı.Milli Mücadele yıllarında yüklendiği cephaneyi kağnıyla büyük zorluklara rağmen İnebolu’dan Kastamonu Kışlası’na taşırken donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı’nın büstü Kastamonulular Kültür ve Dayanışma Derneği’nde açıldı.

Milli Mücadele yıllarında yüklendiği cephaneyi Kastamonu Kışlası’na taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı’nın büstü Büyükçekmece’de açıldı.
Milli Mücadele yıllarında yüklendiği cephaneyi kağnıyla büyük zorluklara rağmen İnebolu’dan Kastamonu Kışlası’na taşırken donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı’nın büstü Kastamonulular Kültür ve Dayanışma Derneği’nde açıldı. Törene, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken şehitler için dualar edildi. Törende, Şerife Bacı ve Milli Mücadele’nin tüm kahramanları anıldı. Büstte sırtında bebeğiyle birlikte yola çıkan Şerife Bacı tasvir edilirken, Şerife Bacı gibi kadın kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağına dikkat çekildi.
“Ne kadar şehidimiz varsa hepsinin mekanları cennet olsun”
Vatan uğruna can veren tüm kahramanları andığını ve Şerife Bacı gibi kadın kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu vatanı kurtarmak, cumhuriyetin temelini atmak için kahramanca savaşarak hayatlarını feda eden bizim şeref madalyalarımız Çanakkale kahramanları olmak üzere, Mustafa Kemal başta olmak üzere Malazgirt’ten Afrin’e bugün bu saate kadar bu vatan, bayrak, toprak için toprağa düşmüş ne kadar şehidimiz varsa hepsinin ruhları şaad mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Tören folklor ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.

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