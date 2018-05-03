HABER

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:36 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehit ailelerinin 'sahtekar' diyerek dava açmaya hazırlandığı Şerife Boz'un Ankara Mamak'taki 15 Temmuz anıtında da yer aldığı ortaya çıktı.

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde AK Partili belediye tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bir yüzünde, şehit ailelerinin "sahtekar" dediği Şerife Boz'un rölyefinin de bulunduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında mahalleliyi kamyonetinin arkasına toplayıp İstanbul Taksim'e çıktığı iddia edilen Şerife Boz, o günlerde çok konuşuldu, 'kahraman' ilan edildi.

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre; gazi maaşı aldığı belirtilen Boz, 24 Haziran'da AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Ancak 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama Şerife Boz'un 'kahramanlığı' hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

ŞERİFEBOZ

Cambaz şunları yazdı:

"Evleri Taksim'e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken 16 Temmuz gecesi kutlama alanına sürücülüğü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB'ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini 'Özel aracım nerede!' diye terör estirerek duyuran bu kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz."

"FOTOĞRAF 16 TEMMUZ'DA ÇEKİLDİ"

Şerife Boz'un fotoğrafının gerçek öyküsü de fotoğrafı çeken muhabir Saliha Sultan'ın "O fotoğraf 16 Temmuz gecesi çekildi" itirafıyla ortaya çıkmıştı.

Şerife Boz ise "Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar" demişti.

İşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayıİşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayı
Şok iddia: MOSSAD suikast listesine eklediŞok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi
Genç kabin memurundan kötü haberGenç kabin memurundan kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şerife boz 15 Temmuz Mamak

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Akp işte,ne diyeceksiniz.Şaşırtıcı değil.
yillar boyunca milleti sömüren bunun gibi buzağlar var
verin mahkemeye o kadar gerçek şehit ailesinin hakkını yedi haram zıkkım olsun insan utanır
bir fotoğrafla kahraman oldu köşeyi döndü. guneydoguda sıcakda soğukta ne kahramanlar dağ bayır çatışıyor. isimleri bile duyulmuyor. bunun ise bi pozla heykeli dikiliyor. vah benim ulkem
İnsanları kandırmak kolay ya Yüce Rabbimi nasıl kandıracaksınız.
Dini kullanıpta vatandaşı sömürmeyen mi kaldı. Öteki tarafta işiniz zor bilmem ne çocukları.
Bu Akp hükümeti son bulduğu an daha neler neler ortaya çıkacak her yanı yalan dolan sahtekarlık dolu bu insanların
Koyunları böyle kandırmışlar işte
bu akp lilerin gerçek yüzü bu... kimse inanmıyor; iftira atıyorlar diyorlar ama.... Allah büyük böyle gerçekleri çıkarır... BİR GÜN RECEP TAYYİB ERDOĞANINDA MASKESİ DÜŞECEK... O ZAMAN TÜM TÜRKİYE GERÇEKLERİ GÖRECEK...
sahtekarlar
bir kurulumun her anı her saniyesi her nefesi sahtekarlık tan ibaret nasıl olabiliyor lan bunlara helal bir ürün koysan bunlar helali harama cevirirler
TABİ CANIM KISKANILMAYACAK BİR KADIN DEĞİLSİN......GERÇEKTEN ÇOK ZEKİSİN, MİLLETİ DOLANDIRACAK KADAR AKILLISIN YETMEZ Mİ????? SİZİN GİBİ İNSANLARI GÖRÜNCE TÖVBE HAŞA MÜSLÜMANLIĞIMDAN UTANIYORUM.......SİZİN GİBİLER ÜSTTEN ALLAH ALLAH, ALTTAN YALLAH YALLAHSINIZ, YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR İŞTE....
seyit onbaşının da fotoğrafı sonradan tahta mermiyle çekildi..ama ben inanıyorumki o seyit onbaşı 275 kiloyu kaldırmıştır..kıbrıstada dağın yepesinde nasıl çıktığı belli olmayan bir tankımız var..yani o anı canlandırmak için çekilmiş olabilir..ayrıca o gece akıllar rafa kadığı için metroyla gitmeyi düşünmemiş olabilirler..zaten kadında diyor bende nasıl gittim bilmiyorum diye okadar komşusu var onlara sorsunlar..
kıskanıyorlar demıs bide teyze sen aynaya bakmıyon mu sen kım nıye kıskansın ya :D
çok değil 5 yıla kadar tüm gerçekler ortaya çıkacak.
15 Temmuzda Sahtekar çok... Araştırılsa neler çıkar daha..
Diğer Haberler
Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

2 Mayıs Şans Topu sonuçları: 2 kişiye 395 bin lira!

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, engelli raporuyla ÖTV indirimli otomobil aldı

Bu numara ararsa sakın açmayın!

Bu numara ararsa sakın açmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.