Serik Belediyesi, HESTOUREX Fuarında tanıtıldı

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif turizm Fuarı (HESTOUREX), ANFAŞ Fuar merkezinde açıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki ’Hestourex Fuarı’na 165 ülkeden 5 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Fuarda 50 bin ikili iş görüşmesi ile 20 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefleniyor. Fuarda Serik Belediyesi de açtığı stantla tanıtımını sağlıyor.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Davut Çetin, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve diğer ilçe belediye başkanları ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.
165 ülkeden 5 binin üzerinde sektör temsilcisinin katıldığı fuarda Serik’in kültürden sanata, alternatif spor olanaklarından doğal güzelliklerine kadar tüm özellikleri 4 gün boyunca, yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılacak. Serik Belediyesi tarafından kurulan standa ise ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Çalık gelen ziyaretçilere Serik’te yetişen çileklerden ikramda bulunurken bunun yanında Yörüklere özgü olan Yörük poşusu hediye etti. Fuarda ayrıca Kazakistan asıllı ve ismi Serik olan bir genç, başkan Çalık ile tanışıp, adının Serik şehri ile aynı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çalık ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
“Serik muazzam bir coğrafyaya sahip”
Serik’i her platformda tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalık, “İlçemiz sürekli büyüyor ve gelişiyor, Doğal güzellikleri ve tarihiyle Serik muazzam bir coğrafyaya sahip. Biz de bölgemizin tanınırlığını, bilinirliğini arttırmak, tabi ve doğal değerlerini tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılıyoruz. Ayrıca turizm zirveleri düzenleyerek ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkılar sunuyoruz. Alternatif turizmin cazibe merkezi haline ilçemizi geçen yıl da olduğu gibi bu yılda en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz” dedi.
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