Serik’te atıcılık yarışları

Antalya’nın Serik ilçesi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı yararına ‘Ordu Millet El Ele’ sloganıyla atış yarışması düzenlendi.
Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı yararı için Serik’te ‘Ordu Millet El Ele’ sloganıyla atış yarışması düzenlendi. Yapılan etkinliğe Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ece, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte avcı ve atıcılar katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri dayanışma vakfı adına düzenlenen etkinlikte Trap, Tavşan ve tek kurşun kategorilerinde yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler. Başkan Çalık’ta katıldığı etkinlikte atış yaptı ve yarışmacılara başarılar diledi. Serikli atıcıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden katılımların yüksek olduğu ve büyük çekişme içinde geçen atışlarda tüm gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına bağışlandı. Atış yarışmalarında dereceye giren atıcılara ödüllerini Serik Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mustafa Kiremitçi ile Gebiz Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Recep Tekçe verdi.
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