HABER

Serik’te atıcılık yarışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı yararına ‘Ordu Millet El Ele’ sloganıyla atış yarışması düzenlendi.Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı yararı için Serik’te ‘Ordu Millet El Ele’ sloganıyla atış yarışması düzenlendi.

Serik’te atıcılık yarışları

Antalya’nın Serik ilçesi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı yararına ‘Ordu Millet El Ele’ sloganıyla atış yarışması düzenlendi.
Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı yararı için Serik’te ‘Ordu Millet El Ele’ sloganıyla atış yarışması düzenlendi. Yapılan etkinliğe Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ece, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte avcı ve atıcılar katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri dayanışma vakfı adına düzenlenen etkinlikte Trap, Tavşan ve tek kurşun kategorilerinde yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler. Başkan Çalık’ta katıldığı etkinlikte atış yaptı ve yarışmacılara başarılar diledi. Serikli atıcıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden katılımların yüksek olduğu ve büyük çekişme içinde geçen atışlarda tüm gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına bağışlandı. Atış yarışmalarında dereceye giren atıcılara ödüllerini Serik Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mustafa Kiremitçi ile Gebiz Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Recep Tekçe verdi.

Serik’te atıcılık yarışları

Serik’te atıcılık yarışları

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.