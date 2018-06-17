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Serik'te hortum seraları yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü.

Serik'te hortum seraları yıktı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü.
Serik'e bağlı Çandır Mahallesi Zayımlar mevkisinde, dün saat 14.00 sıralarında, hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü. Seraların plastik örtülerini uçuran hortum, demir profilleri yıktı. Hortumun ardından üreticilerin ihbarı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı. Zarar gören seralardan birinde biber ekili olduğu, diğerlerinin ise boş olduğu belirtildi.

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Serik'te hortum seraları yıktıSerik'te hortum seraları yıktıSerik'te hortum seraları yıktı

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