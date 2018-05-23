Serinlemek için baraja giren genç boğularak öldü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Göleti'nde boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Samsat ilçesinde yaşayan Musa Avcı (16) arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Baraj Mahallesi Sulama Pompası İstasyonu yakınındaki Atatürk Barajı Göleti'ne girdi.
Bir süre yüzdükten sonra suda kaybolan Avcı'nın arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekiplerine bildirdi.
Dalgıç polis ekibi tarafından göletten çıkarılan Avcı'ya 112 Acil Servis ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Avcı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Avcı'nın yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
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