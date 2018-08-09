SİİRT (AA) - Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Görkem Bulut Bilgi (8) Billoris Köprüsü mevkisinde serinlemek için Botan Çayı'na girdi.

Bir süre sonra ailesi tarafından çayda baygın halde bulunan Bilgi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ve UMKE ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilgi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

