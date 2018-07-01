Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'ndeki Ayvalık Barajı'nda piknik yapan Emre Tekerek (20) serinlemek için baraj göletine girdi.
Bir süre sonra Tekerek'in gözden kaybolduğunu fark eden yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri yaptıkları arama sonucunda ulaştıkları Tekerek'in cansız bedenini göletten çıkardı.
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