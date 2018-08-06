Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Batman'ın Sason ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Saklıcennet mevkisindeki baraj gölüne giren Mehmet Nur Şimşek (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin durumun bildirmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucu Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Şimşek'in cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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