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Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Alınan bilgiye göre, akrabalarıyla serinlemek için Zamantı ırmağına giren Şener Çirkinköse (40), bir süre sonra gözden kayboldu.

haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Çirkinköse'nin cansız bedeni, balık adamlar tarafından ırmaktan çıkarıldı. Ceset Tomarza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Kayseri Tomarza

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