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Serinlemek için girdiği ırmakta yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 08:40 | Son Güncelleme

Serinlemek için girdiği ırmakta yaşamını yitirdi

Antalya'da Manavgat Irmağı'na giren 23 yaşındaki Mustafa Tekin, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tekin ve kız arkadaşı, Bucakşeyhler Mahallesi'nde serinlemek için Manavgat Irmağı'na girdi. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle ırmakta oluşan adacığa geçen Tekin ve kız arkadaşı, su seviyesinin yükselmesiyle paniğe kapıldı.

Yardım getirmek için kız arkadaşını adacıkta bırakıp karşıya geçmeye çalışan Tekin, akıntıda kayboldu. Olay yerine gelen vatandaşlar adacıkta kalan kızı kurtardı, Mustafa Tekin’in bulunması için de jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine daha önce kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'u bulmak için bölgede bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JAK Sualtı Arama Timi, Mustafa Tekin’i adacığın yaklaşık 10 metre aşağısında 8 metre derinlikte buldu.

Hayatını kaybettiği anlaşılan Mustafa Tekin’in cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ırmakta boğulma Manavgat

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