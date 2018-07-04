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Serinlemek için göle giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

Serinlemek için göle giren genç boğuldu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de arkadaşlarıyla gezmeye giden 18 yaşındaki bir kişi, serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Sultangazi'deki kent ormanına piknik yapmak için gelen Ramazan Saray (18), Furkan Demir (18) ve Onur Sarıkaya (19), Alibeyköy Barajı kıyısına indi.

Burada bulunan bir tekneyle gölün karşı tarafına geçen gençlerden Ramazan Saray, daha sonra tekneyle tekrar göle açıldı.

Serinlemek için tekneden göle atlayan Saray, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşı Furkan Demir, suya girerek Saray'ı kurtarmaya çalıştı.

Boğulma tehlikesi yaşayan Demir, sudan kıyıya çıkarken, Saray, gölde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa ekibi, itfaiyenin botuyla arama çalışması başlattı.

Gölde bir süre arama yapan kurbağa adamlar, gencin cansız bedenini bularak, kıyıya çıkardı.

Gencin cesedi, ambulansla morga kaldırıldı.

Saray'ın arkadaşları da polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy Barajı boğulma sultangazi

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