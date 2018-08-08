Serinlemek için nehre giren genç boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için nehre giren genç akıntıya kapılarak boğuldu.

Manavgat'ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi ile arkadaşı Özgür Şahin, serinlemek için Manavgat Şelalesi yakınında nehre girdi. Arkadaşının uyarısına rağmen sudan çıkmayan Çiftçi (20), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin botla yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi nehirde arama yaptı.

Ekipler, nehre girdiği noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde Çiftçi'nin cansız bedenine ulaştı.

Manavgat Nehri'nden çıkarılan ceset Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Çiftçi’nin arkadaşı Özgür Şahin ise arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

