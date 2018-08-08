HABER

Serinlemek için nehre giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:20 | Son Güncelleme

Serinlemek için nehre giren genç boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için nehre giren genç akıntıya kapılarak boğuldu.

Manavgat'ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi ile arkadaşı Özgür Şahin, serinlemek için Manavgat Şelalesi yakınında nehre girdi. Arkadaşının uyarısına rağmen sudan çıkmayan Çiftçi (20), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin botla yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibi nehirde arama yaptı.

Ekipler, nehre girdiği noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde Çiftçi'nin cansız bedenine ulaştı.

Manavgat Nehri'nden çıkarılan ceset Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Çiftçi’nin arkadaşı Özgür Şahin ise arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükselttiİYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya boğulma Manavgat

En Çok Okunan Haberler

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Korkunç! Bu halde buldular

Korkunç! Bu halde buldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.