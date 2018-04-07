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Serkan Çelebi yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Firari mahrem imam Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la irtibatı tespit edilen FETÖ'nün askeri izdivaç sorumlularından 'Serhat' kod isimli Serkan Çelebi yakalandı.

Serkan Çelebi yakalandı!

'Serhat' kod isimli Serkan Çelebi'nin TSK'daki FETÖ üyelerinin evliliklerini ayarlayan 'izdivaç sorumlusu' olduğu ortaya çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

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FETÖ Adil Öksüz kemal batmaz serkan çelebi

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