HABER

Serrac'dan "Sebha fırsat olabilir" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 04:00 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Sebha'da yaşanan olayların askeriyenin birlik olması için fırsat olabileceğini ifade etti

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Sebha kentinde yaşanan olayların, askeriyenin birlik olması için fırsat olabileceğini belirtti.

Serrac'ın başkent Trablus'ta, ülkenin güneyindeki "El-Hasavine" kabilesinden bir heyeti kabul etmesinin ardından basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Konsey Başkanı Serrac hükümetin, güvenlikle ilgili konulara gösterdiği ehemmiyetin yanı sıra vatandaşların sıkıntılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalıştığını vurguladı.

Hükümetin toplumun her kesimine eşit mesafede olduğunu yineleyen Serrac, Sebha'daki olayların, askeriyenin, ülkenin Libyalı olmayan "paralı askerlerden" temizlenmesi ve güneyin korunması için tek saf halinde çalışması için fırsat olabileceğini kaydetti.

Sebha kentinde 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.

Kentte önceki gün yaşanan çatışmalar sonucu biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter de pazartesi günü, ülkenin güneyinde operasyon başlatılması için talimat vermişti.

Kentte Hafter güçleri ile UMH birliklerinin konuşlandığı belirtiliyor. Sebha Belediyesi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, kentteki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 120 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilmişti.

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Afrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldıAfrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fayiz es-Serrac Libya Sebha

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!

Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapana PKK'lı terörist takıldı

Yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapana PKK'lı terörist takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmen ve öğrencilere kişisel gelişim semineri verildi

Öğretmen ve öğrencilere kişisel gelişim semineri verildi

Ömer Halisdemir Üniversitesine iki bölüm daha açıldı

Ömer Halisdemir Üniversitesine iki bölüm daha açıldı

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Mesajı

NTSO Başkanı Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

NTSO Başkanı Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Rektör Bağlı, 8 Mart Kadınlar Günü mesajı yayımladı

Rektör Bağlı, 8 Mart Kadınlar Günü mesajı yayımladı

Kainat İlmi dersinde ‘Evren’ konusu işlendi

Kainat İlmi dersinde ‘Evren’ konusu işlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.