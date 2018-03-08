Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Sebha kentinde yaşanan olayların, askeriyenin birlik olması için fırsat olabileceğini belirtti.
Serrac'ın başkent Trablus'ta, ülkenin güneyindeki "El-Hasavine" kabilesinden bir heyeti kabul etmesinin ardından basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.
Konsey Başkanı Serrac hükümetin, güvenlikle ilgili konulara gösterdiği ehemmiyetin yanı sıra vatandaşların sıkıntılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalıştığını vurguladı.
Hükümetin toplumun her kesimine eşit mesafede olduğunu yineleyen Serrac, Sebha'daki olayların, askeriyenin, ülkenin Libyalı olmayan "paralı askerlerden" temizlenmesi ve güneyin korunması için tek saf halinde çalışması için fırsat olabileceğini kaydetti.
Sebha kentinde 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.
Kentte önceki gün yaşanan çatışmalar sonucu biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter de pazartesi günü, ülkenin güneyinde operasyon başlatılması için talimat vermişti.
Kentte Hafter güçleri ile UMH birliklerinin konuşlandığı belirtiliyor. Sebha Belediyesi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, kentteki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 120 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilmişti.
Son ankette ittifak detayı
Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var
BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
İşte aldatmaya en yatkın meslekler
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum