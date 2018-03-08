Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Sebha kentinde yaşanan olayların, askeriyenin birlik olması için fırsat olabileceğini belirtti.

Serrac'ın başkent Trablus'ta, ülkenin güneyindeki "El-Hasavine" kabilesinden bir heyeti kabul etmesinin ardından basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Konsey Başkanı Serrac hükümetin, güvenlikle ilgili konulara gösterdiği ehemmiyetin yanı sıra vatandaşların sıkıntılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalıştığını vurguladı.

Hükümetin toplumun her kesimine eşit mesafede olduğunu yineleyen Serrac, Sebha'daki olayların, askeriyenin, ülkenin Libyalı olmayan "paralı askerlerden" temizlenmesi ve güneyin korunması için tek saf halinde çalışması için fırsat olabileceğini kaydetti.

Sebha kentinde 25 Şubat'tan bu yana zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar da olayların Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını belirtiyor.