Sertab Erener, Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sertab Erener, Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Erener, sevilen şarkılarını "Sertab'ın Müzikali" isimli gösteri eşliğinde söyledi.

Şarkıcının eski kliplerinden esinlenerek hazırlanan sahne şovunda, Erener'in şarkılarına yedi dansçı ile yedi müzisyen eşlik etti.

Seslendirilen şarkıların dönemine ait farklı kostümlerin kullanıldığı "Sertab'ın Müzikali", 1990'lar ve 2000'ler adı verilen iki bölümden oluştu.

Koreografilerini Beyhan Murphy'nin hazırladığı konser, yaklaşık 2 saat sürdü.