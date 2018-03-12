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Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 08:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da okul servisi hostesi F.H., okulun müdürü M.C.’ye “Seni çok özlüyorum” şeklinde taciz mesajları attı. Durumdan rahatsız olan okul müdürünün şikayeti üzerine servis hostesi hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!

2016 yılında yaşanan olayda 40 yaşındaki evli servis hostesi F.H., Zeytinburnu'daki özel okulun evli müdürü 51 yaşındaki M.C.'ye ilgi duymaya başladı.

İşle ilgili durumları görüşmek için müdürün cep telefonu numarasını aldı. F.H.'nin ilgisinden haberdar olan müdür, şahitlerle birlikte bir araya geldiği kadını uyardı. Ardından okula girmesini yasakladı. Ancak hostes, uyarılara aldırmadı.

"Seni seviyorum, seni hep seveceğim, çok özlüyorum, uzakta olsak da hep seni düşünüyorum" diyerek müdüre aşk mesajları atmaya başladı. Durumdan oldukça bunalan M.C., soluğu savcılıkta aldı. Şikayet üzerine hostes F.H. hakkında taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İfade veren müdür, "Sanıkla iş ilişkisi dışında herhangi bir ilişkim yoktur. Mesajların hiçbirine cevap vermedim" ifadesini kullandı.

"EKMEĞİMLE OYNADINIZ!

Takvim'de yer alan habere göre, hostes iddiaları yalanladı. "Engelli öğrencilere davranışı çok hoş ve güzeldi. 'Sizi babama benzetiyorum, öğrencilere ve çevreye yaklaşımınız çok babacan ben sizi, bu hareketlerinizi çok beğeniyorum' derdim. 'Niçin böyle bir şey yaptınız' dedim. 'Ben engelli annesiyim biliyorsunuz başka işte çalışamıyorum. Ekmeğimle neden oynadınız' mesajları attım" savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın ertelenmesi kararını aldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
pis sapık...müdür en ufak bir cevap vermiş olsa şimdi tacizci olarak 25 yılla yargılanıyor olacaktı...40 yaşında kadın 50 yaşındaki adamı babası gibi görüyormuşşşşşş
müdüre bravoı doğrusu belliki iyi bir aile babası. mesajlara cevap vermeyerek ona koz vermemiş oldu. doğru olanı yapmıştır. evli insanların böyle ilgi duymasına çok kızıyorum
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