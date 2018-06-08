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Servisçilerden İBB önünde plaka tahdit eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 08:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Akşam saatlerinde Belediye binasının önünde toplanan bir grup servisçi esnafı, yetkililer ile görüşmek istedi. Daha sonra belediyenin önünde oturma eylemi yapan servisçiler, sloganlar attı. Belediye önünde eylem yapan servisçilere CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel de destek verdi. İSED Başkanı Cuma Tekin yaptığı açıklamada kendilerine söz verildiğini ileri sürerek, esnaf için plaka tahdidi istedi. Daha sonra slogan atan bazı servisçiler 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bir süre trafiğe kapanan yol, diğer servisçilerin müdahalesiyle tekrar açıldı.

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