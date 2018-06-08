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Servisçilerden "plaka tahdidi" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

İstanbul Servis Esnafı Derneği üyesi bir grup, plakalarına tahdit verilmediği gerekçesiyle eylem yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, plakalarına tahdit verilmediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Belediye binasının önünde toplanan servisçi esnafı, belediye yetkilileriyle görüşmek istedi. Daha sonra belediyenin önünde oturma eylemi yapan esnaf, çeşitli sloganlar attı.

CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel de belediyenin önüne gelerek servisçilere destek verdi.

İSED Başkanı Cuma Tekin yaptığı açıklamada, kendilerine söz verildiğini savunarak, esnaf için plaka tahdidi istedi.

Daha sonra slogan atan bazı servisçiler, Fevzi Paşa Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, diğer servisçilerin müdahalesiyle açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
eylem İSED servisçi

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