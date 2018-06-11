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- SERVİSÇİLERİN EYLEMİNE BİBER GAZLI MÜDAHALE

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

- Ankara'ya yürümek isteyen servisçilere polis izin vermedi.

- Ankara'ya yürümek isteyen servisçilere polis izin vermedi.
- Yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Ataşehir'de araçlarına plaka tahdidi isteyen yüzlerce servisçi, eylem yaptı. Seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale ederek yürüyüşe izin vermedi.
Ataşehir'de bulunan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası merkez binası önünde toplanan yüzlerce servis sürücüsü eylem yaptı. Üzerlerine “Servisçiler Haklarını Arıyor" yazılı tişörtler giyen grup üyeleri ellerinde Türk bayrakları sallayarak slogan attı. Burada bir basın açıklaması yapan grup, plaka tahdidi taleplerini gündeme getirmek için Ankara'ya yürüyüş yapmak istediklerini söyledi. Çevik kuvvet grubun yürüyüşüne izin vermedi. Polis müdürleri ile servisçiler arasında konuşmadan sonra grup, Kayışdağı Caddesine kadar çevik kuvvet eşliğinde yürüdü.

GERGİNLİK YAŞANADI
Kayışdağı Caddesi'ne ulayan grubun önü tekrar TOMA ile kesilerek yürüyüşün bitirilmesi istendi. Servisçilerde Ankara'ya kadar yürümek istediklerini söyleyerek eylemi sonlandırmadı. Servisçilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE
Polis müdürleri caddede trafiğin kapandığını söyleyerek megafonla grubun dağılması konusunda sık sık uyarı yaptı. Grup uyarılara aldırış etmeyerek eylemlerine devam etti. Bunun üzerine çevik kuvvet biber gazı sıkarak gruba müdahale etti. Müdahale sırasında bir servişçi yere düşerek yaralandı. Müdahale sonrasında servisçiler dağılarak trafik tekrar normale döndü.

Görüntü Dökümü
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/İKİ PARÇA HALİNDE GEÇİLİYOR//
-Toplanan servisçilerin görüntüsü
-Slogan atmaları
-Yürüyüşten görüntü
-Çevik kuvvetin engellemesi
-Polis müdürleri ile servisçilerin konuşması
-Grubun tekrara yürümesi
-Grubun çevik kuvvet ve TOMile kesilmesi
-Yapılan uyarılar
-Grup ile servisçiler arasında gerginlik
-Yaşanan itiş kakış
-Polisin biber gazı le müdahalesi
-Gazdan etkilenlerden görüntü
-Bir servisçinin yere düşmesi
-Grubun dağılması
-Genel ve detay görüntüler

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