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SESRIC 40. yıl dönümü iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya: - "Merkezimiz, İİT üye ülkeleri arasındaki işbirliği, birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ilerlemenin sağlanması ve ümmetin refahı için çalışmaya devam edecektir" - "İçinden geçmekte olduğumuz bu kasvetli günlerde Müslüman dünyası olarak bizi bir araya getiren ortak değerlerimizi ön plana çıkarmalı, birlik ve dayanışma içinde olmalıyız"

SESRIC 40. yıl dönümü iftar programı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, "Merkezimiz, İİT üye ülkeleri arasındaki işbirliği, birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ilerlemenin sağlanması ve ümmetin refahı için çalışmaya devam edecektir." dedi.

SESRIC'in kuruluşunun 40. yıl dönümü vesilesiyle İİT ülkelerinin diplomatları ve misyon şeflerinin yanı sıra çeşitli bakanlıklar ve Türkiye'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda akademisyenin katılımıyla Ankara'da iftar programı düzenlendi.

Kulaklıkaya, programda yaptığı konuşmada, "Merkezimiz, İİT'nin hedeflerinin gerçekleştirilmesine yaptığı aktif ortak katkıları ve İİT üye ülkeleri arasındaki işbirliği, birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ilerlemenin sağlanması ve ümmetin refahı için çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

İİT üye ülkelerindeki şiddet içeren çatışmaların büyük acılara sebep olduğuna ve mezhep çatışmalarının İslam ümmetini böldüğüne işaret eden Kulaklıkaya, mevcut iç savaşların barış ve güvenliği tehdit ettiğine, terör ve aşırılıkçıların da istikrarı hedef aldığını belirtti.

Kulaklıkaya, bu durumun İİT ülkelerinde büyük trajedilere sebep olduğunu vurgulayarak, "Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Libya'ya pek çok insan çatışma ve şiddet yüzünden hayatını kaybetti. İİT sınırları içinde 25 milyon kişi evlerinden, yuvalarından oldu. Bu noktada, ne Rohingya'da tüyler ürperten bir etnik temizliğe maruz kalan Myanmar'daki kardeşlerimizi ne de Filistin'de yaşanan trajediyi unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

İsrail işgali altında zulme uğrayan Filistinlilerin İslam dünyasının kalbinde kanayan bir yara olduğuna işaret eden Kulaklıkaya, "İçinden geçmekte olduğumuz bu kasvetli günlerde, Müslüman dünyası olarak bizi bir araya getiren ortak değerlerimizi ön plana çıkarmalı, birlik ve dayanışma içinde olmalıyız." çağrısında bulundu.

Büyükelçi Kulaklıkaya, "Birlik ve dayanışma içinde olarak bizi birbirimizden ayrı düşüren, ümmetimizi bölen fitne ve fesatlıklara karşı durabilir ve bu sayede sadece İslam aleminde değil tüm dünyada adalet, barış, insan hakları ve hürriyetlerini savunacak güce erişebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman ülkelerde meydana gelen krizlerin bu ülkelerin vatandaşlarına daha fazla dayanışma içinde olmaları için yapılan bir çağrı olduğunu söyleyen Kulaklıkaya, "Bugün İslam dünyasının en büyük ihtiyacı dayanışmadır." dedi.

Kulaklıkaya, ramazanın tüm Müslümanlar için mülteci kamplarında ve göçmen barınaklarında bu ayı karşılayanlarla empati kurmak, onların halinden anlamak için büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Programda ayrıca, "Geçmişten bugüne SESRIC" isimli, kurumun gelişimini anlatan fotoğraflar ve tarihi haritaların replikasyonlarının yer aldığı bir sergi sunuldu.

İİT'nin ilk kurulan organlarından biri olan SESRIC, 1978'den bugüne istatistik, sosyoekonomik araştırmalar ve eğitim olmak üzere üç ana alanda faaliyet gösteriyor.

SESRIC 40. yıl dönümü iftar programı

SESRIC 40. yıl dönümü iftar programı

SESRIC 40. yıl dönümü iftar programı

SESRIC 40. yıl dönümü iftar programı

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