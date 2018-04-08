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"Sessiz Gözyaşları" Malatya'da seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

İran'da sinema bölümünden mezun olan Mohammadi'nin senarist ve yönetmenliğini yaptığı ve mültecilerin dramını anlatan film Malatya'da gösterildi

İran'da sinema bölümünden mezun olan Abbas Mohammadi'nin, Afgan göçmenlerin yaşadığı sorunlardan yola çıkarak çektiği "Sessiz Gözyaşları" filmi Malatya'da seyirciyle buluştu.

Senarist ve yönetmenliğini Mohammadi'nin yaptığı film, Malatya'da Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün katkılarıyla Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı'ndaki Sanat Merkezi'nde gösterildi.

Gösterim öncesi gazetecilere açıklama yapan Mohammadi, Afgan göçmenlerin yaşadıkları sorunları, "Sessiz Gözyaşları" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye yansıttıklarını söyledi.

Filmin daha önce Afganistan ve Trabzon'da seyirciyle buluştuğuna aktaran Mohammadi, "Film seyirciyle buluşuyor, çok mutluyum. Malatya'dan sonra filmi tekrar Afganistan'da seyirciyle buluşturacağız. Afgan göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları ve acıları filmde anlatmaya çalıştık. Yaşanan sıkıntıları, gelecek nesillerin de görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı İhsan Gencay ve Mohammadi, seyircilerle filmi izledi.

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Abbas Mohammadi Malatya Sessiz Gözyaşları

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