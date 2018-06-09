"SETA olarak büyük Türkiye idealine hizmet edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun, SETA olarak son 5 yılda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı yıpratma savaşının bütün kritik süreçlerinde çalışmalarıyla doğru bir duruş ortaya koyduklarını söyledi. Altun, SETA İstanbul’un Yıldız Çadır Köşkü’nde düzenlediği iftar programında, kurum olarak 5 yıl önce İstanbul ofisini açtıklarını belirtti. Bu süre boyunca önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Altun, "SETA olarak son 5 yılda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı yıpratma savaşının bütün kritik süreçlerinde çalışmalarımızla doğru bir duruş ortaya koyduk." dedi. Altun, kamuoyunu bilgilendirme misyonları çerçevesinde bütün krizlerde ve kritik dönemeçlerde medya görünürlüğüyle sürece olumlu bir şekilde müdahale etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bu anlamda SETA’nın varlığının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti: "SETA İstanbul tam da Gezi olaylarının hemen sonrasında kuruldu ve 17-25 Aralık sürecinde hızlı bir şekilde faaliyete başladı. Daha sonra o en kritik olay olan 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Her kriz ortamında bir seferberlik ortamı oluşturduk ve doğru yerde durmanın ne olduğunu gösterdik. Bunun ne kadar değerli bir çaba olduğunu geriye dönüp baktığımızda daha iyi anlıyoruz. Olayların sıcaklığında, örneğin Temmuz 2015 ile Ocak 2017 arasındaki yoğun terör furyası döneminde karşı karşıya kaldığımız saldırıların ne denli büyük olduğunu belki anlayamıyorduk. Ama o krizlerde, kritik süreçlerde medyada varlık göstermek suretiyle her seferinde havanın dönmesine katkıda bulunduk. Çünkü terör saldırılarının, Türkiye’ye karşı girişilen bu yıpratma savaşının ana motivasyonu, bir moral motivasyon bozukluğu yaratmak ve psikolojik bir harple Türkiye’ye geri adım attırmaktı. Bu noktada bizim sergilediğimiz performansın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu performansa katkıda bulunun bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

- "Stratejik bir düşünce kuruluşu olarak önemli fonksiyonlar üstlendik" Fahrettin Altun, SETA ekibinin son 5 yılda büyüdüğüne dikkati çekerek, “Bu süre zarfında ciddi bir kapasite geliştirdik. Yayınlarımızın sayısı ciddi şekilde arttı. Son 5 yıllık sürede 41 kitap, 200 analiz, 200 perspektif ve 72 rapor yayınladık. Toplamda 500’ün üzerinde yeni yayın yaptık. bunlar tam da Türkiye’nin temel meseleleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye dönük kritik yayınlardı." diye konuştu. SETA olarak bir taraftan da ABD ya da Avrupa’da bir "think-tank"in pek de umursamadığı eğitim faaliyetlerine epey önem verdiklerine işaret eden Altun, gençlerin eğitimine ciddi yatırım yaptıklarını bildirdi. Altun, "5 yıllık süre zarfında 3 bin 500’ün üzerinde arkadaşımıza seminer eğitimi verdik. 600'e yakın stajyerimiz oldu. Onlarla her bir araştırmacımız, direktörümüz, asistan arkadaşımız birebir ilgilendi ve onların her biri SETA ailemizin bir parçası oldu. Bunu bu şekilde tutmak için yoğun gayretimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu eğitim faaliyetleriyle yeni Türkiye'nin yeni elitlerinin oluşumuna katkıda bulunmaya çalıştıklarını kaydeden Altun, "think-tank" alanında yetişmeleri için şu anda Washington DC staj programına gönderecekleri öğrencilerin seçmelerini yaptıkları bilgisini verdi. Bu süre zarfında önemli bir başka fonksiyonlarının da karar alıcılara doğru ve stratejik bilgiyi üretmek olduğuna değinen Altun, "Bu noktada önemli kayda değer çalışmalar yaptık. Bu 5 yılda kritik dönemeçlerde önemli kararların alınma arefesinde SETA olarak elimizi taşın altına koyduk ve karar alıcılara farklı senaryolarla bilgi ürettik, onların önüne çözüm önerileri sunduk, farklı seçeneklerin farklı yönlerini göstermeye çalıştık. Bu da bizim stratejik bir düşünce kuruluşu olarak 5 yılda oynadığımız önemli bir fonksiyondu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci başta olmak üzere Türkiye'nin son dönemdeki inşa faaliyetlerinin pek çoğunda önemli katkılarımız oldu. Bununla da gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.