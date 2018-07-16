İki bölümden oluşan raporda, Almanya'da FETÖ kurumsallaşmasının tarihi ve örgüt profili ortaya konularak eğitim, medya, siyaset ve finans ağları ilk bölümde incelenirken, ikinci bölümde ise Alman devletinin örgüte yönelik takındığı tutum, 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak ele alındı.

Raporda, örgütün Almanya'yı önemli merkezlerden biri olarak seçme gerekçeleri arasında, Berlin yönetiminin örgüt mensuplarına kucak açması ve ülkedeki örgütlenmelerinde her türlü kolaylığı sağlaması gösterildi.

Kemal İnat, Enes Bayraklı, Kazım Keskin, Ömer Yılmaz, Halil İbrahim Doğan, Serra Can ve Zeliha Eliaçık'ın kaleme aldığı, Hacı Mehmet Boyraz ve Oğuz Güngörmez'in katkıda bulunduğu raporda, FETÖ'nün Almanya'daki yapılanması, kurumsallaşmasının tarihi ve profili, ağları, gelir kaynakları, medya ağı, siyasi yapılanması ile ülkenin örgüte yönelik tutumu da masaya yatırıldı.

İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Mart 2017'de yayımlanan "Almanya'da FETÖ Yapılanması ve Almanya'nın FETÖ Politikası" başlıklı raporun saha çalışması ve son gelişmeler ışığında genişletilmiş baskısı yayımlandı.

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- Sonuç

Raporun sonuç bölümünde ise bu çalışmada yer

alan analizler doğrultusunda örgütün Almanya yapılanmasıyla mücadelede neler yapılabileceğine dair değerlendirme ve öneriler yer aldı.

Almanya'nın FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımayıp faaliyetlerini engellemiyor olmasının Türkiye için olduğu kadar Ankara-Berlin ilişkilerinin geleceği açısından da ciddi bir sorun olduğu vurgulandı.

Almanya'nın FETÖ konusunda Türkiye ile iş birliğine yönelmesi ve Ankara'nın da Berlin'i buna sevk edecek politikalar geliştirmesi gerektiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bunun için öncelikle FETÖ'nün nasıl tehlikeli bir örgüt olduğu ve Türkiye'nin güvenliği için teşkil ettiği tehdit açık bir şekilde Alman kamuoyuna anlatılmalıdır. FETÖ'nün gerçek yüzü sadece siyasi karar vericilere değil onlar üzerinde etkili olan sivil toplum kuruluşları ve halka da izah edilmelidir. Alman medyasında her geçen gün artan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığının ülke halkı üzerindeki olumsuz etkisi düşünüldüğünde Alman kamuoyunun Türkiye ve FETÖ konusunda doğru bilgilendirilmesinin önemi açığa çıkar. Alman hükümetlerinin Türkiye karşıtı politikalarının arkasında Türkiye karşıtı lobilerin olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede medya ve siyaset dünyasından FETÖ ile olağan dışı ilişkiler kuranların ortaya çıkarılması Alman hükümeti ve halkı üzerinde Türkiye konusundaki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi açısından faydalı olacaktır."