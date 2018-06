Analizde, uzun süreden beri Avrupalı partner ülkelerle eşit düzeyde ve önceliklerini kendinin belirlediği bir ilişki modeli yürüten Türkiye'nin bu tutumundan bazı çevrelerin rahatsız olduğu, bunun yanı sıra, bölgede ve dünyada giderek önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin dış siyasette çok aktörlü bir iş birliği ve ortaklık modelini tercih ederek kendi öncelikleri doğrultusunda bir siyaset izlemesinin de istenmediği ifade edildi.

Bu nedenle Avrupa başkentlerinde bazı çevrelerin Türkiye'de bir iktidar değişikliğinden yana olduğuna işaret edilen analizde, "Bu noktada da Türkiye'deki muhalif çevrelere seçim dönemlerinde her türlü destek sağlanırken, AK Partili siyasetçilerin hareket alanları daraltılmak isteniyor.

Analizde son olarak, Türkiye karşıtlığının her kesimde karşılık bulması ve hiçbir grup tarafından eleştirilmemesi demokratik Avrupa için bir tehlike olarak yorumlanıyor. Analize göre, siyasi karşıtlığı yarattığı bu toplumsal ve siyasi mutabakat giderek anayasanın da üzerinde bir karar merci haline gelerek Türklere yönelik işlenen her türlü demokratik hak ihlalini meşrulaştırabilir." ifadelerine yer verildi.