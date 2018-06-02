Setur'dan toplumsal cinsiyet eşitliği söyleşileri

İSTANBUL (AA) - Setur, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği temalı söyleşilerine bu yıl da Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest kapsamında devam etti.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Holding’in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest’in bahar etabında gerçekleştirilen söyleşiler üniversiteli gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Topluma fayda sağlayacak projelere verdiği destekle hem gençlerin hem de toplumun gelişimine yönelik çalışmalara imza atan Setur, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği temalı söyleşilerine bu yıl da Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest kapsamında devam etti.

13 yıldır aralıksız devam eden Koç Spor Fest’in bahar etabında ve Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi doğrultusunda hayata geçirilen söyleşiler, Ankara ODTÜ ve Adana Çukurova Üniversite’nde "#eşitlikkazansın" mottosuyla gerçekleştirildi.