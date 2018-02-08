Sevakin Adası'ndaki imar çalışmaları

Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu.

- Sevakin Adası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.

Turizm Bakanı Muhammed Mustafa Ebu Zeyd de Sevakin Adası'nın imar edilmesi kararının, ülkede turizmin seyrini değiştirecek önemli kararlardan olduğunu vurguladı.

Kızıldeniz Valisi Ali Ahmed Hamid ise Sevakin Adası'nın imarının tamamlanmasıyla binlerce gence iş imkanı sağlanacağını, ülkeye döviz girişinin artacağını ve ekonomiye katkı sağlanacağını kaydetti.

Kızıldeniz vilayeti 11. Turizm ve Alışveriş Festivali'nin kapanışı münasebetiyle Port Sudan Stadı'nda konuşan Beşir, "Sevakin Adası, imar çalışmalarının ardından turistik bir merkez ve turistlerin uğrak noktası olacak." dedi.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

Sudanlı uzmanlar, Sevakin Adası'nın İslam tarihinin başlıca merkezlerinden olduğunu belirterek, bu bölgenin tarihi itibarını geri kazanmasının, sadece Sudan için değil tüm Afrika ve İslam alemi için önemli olduğunu ifade ediyor.