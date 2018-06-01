"Sevap Kutuları" ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından ramazan ayı dolayısıyla başlatılan "Sevap Kutusu" projesi kapsamında toplanan gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Hafik Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ramazan ayında yoksulları sevindirmek için "Sevap Kutusu" projesi hazırladı. Proje kapsamında ramazan ayında okula 20 sevap kutusu yerleştirildi.
Öğrenciler, evlerinden getirdikleri çeşitli gıdaları bu kutularda biriktirdi. Kutular, ramazan ayında ilçe merkezi ve civar köylerdeki ihtiyaç sahiplerine öğrenciler tarafından dağıtıldı.
Hafik Atatürk Ortaokulu Müdürü Yüksel Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin özel isteği üzerine projeyi başlattıklarını söyledi.
İhtiyaç sahiplerinin Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edildiğini belirten Ünal, proje fikrinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zeynep Yalçın'dan çıktığını dile getirdi.
Ünal, ramazandan bir ay önce öğrencilerin sevap kutularını hazırlamaya başladığını anlatarak, "Gıda biriken kutuları, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık." dedi.
Öğrencilerden Sinem Karadağ da "İhtiyaç sahiplerinin hallerini anlamayı, onlarla ramazan sevincini ve mutluluğunu yaşamayı istedik." diye konuştu.
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı
Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Okuyucu Yorumları 0 yorum