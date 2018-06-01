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"Sevap Kutuları" ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Sivas'ın Hafik ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından hayata geçirilen proje kapsamında toplanan gıda ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından ramazan ayı dolayısıyla başlatılan "Sevap Kutusu" projesi kapsamında toplanan gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Hafik Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ramazan ayında yoksulları sevindirmek için "Sevap Kutusu" projesi hazırladı. Proje kapsamında ramazan ayında okula 20 sevap kutusu yerleştirildi.

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri çeşitli gıdaları bu kutularda biriktirdi. Kutular, ramazan ayında ilçe merkezi ve civar köylerdeki ihtiyaç sahiplerine öğrenciler tarafından dağıtıldı.

Hafik Atatürk Ortaokulu Müdürü Yüksel Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin özel isteği üzerine projeyi başlattıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin Hafik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edildiğini belirten Ünal, proje fikrinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zeynep Yalçın'dan çıktığını dile getirdi.

Ünal, ramazandan bir ay önce öğrencilerin sevap kutularını hazırlamaya başladığını anlatarak, "Gıda biriken kutuları, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık." dedi.

Öğrencilerden Sinem Karadağ da "İhtiyaç sahiplerinin hallerini anlamayı, onlarla ramazan sevincini ve mutluluğunu yaşamayı istedik." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hafik Hafik Atatürk Ortaokulu sevap kutusu

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