HABER

Sevcan Zorluoğlu, KADEM üyelerini ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilcisi Esma Görgülü Özdemir ve temsilcilik üyelerini vali konağında misafir etti.KADEM’in, kadınlara yönelik çalışmalarının ve projelerinin görüşüldüğü buluşmada, derneğin yüklendiği misyonu anımsatan Zorluoğlu, kadınlardan sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal ve demokratik haklarının bilincinde olmalarını, destekleyici çalışmalarla her platformda ülkemizin kalkınmasına dönük karar mekanizmalarında daha çok yer almalarını istedi.Sohbet ortamında devam eden toplantıda, KADEM üyeleri de Sevcan Zorluoğlu’na kendilerini ağırlamasından ve çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Sevcan Zorluoğlu, KADEM üyelerini ağırladı

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilcisi Esma Görgülü Özdemir ve temsilcilik üyelerini vali konağında misafir etti.
KADEM’in, kadınlara yönelik çalışmalarının ve projelerinin görüşüldüğü buluşmada, derneğin yüklendiği misyonu anımsatan Zorluoğlu, kadınlardan sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal ve demokratik haklarının bilincinde olmalarını, destekleyici çalışmalarla her platformda ülkemizin kalkınmasına dönük karar mekanizmalarında daha çok yer almalarını istedi.
Sohbet ortamında devam eden toplantıda, KADEM üyeleri de Sevcan Zorluoğlu’na kendilerini ağırlamasından ve çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Sevcan Zorluoğlu, KADEM üyelerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.