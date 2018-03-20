Sevcan Zorluoğlu, KADEM üyelerini ağırladı

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilcisi Esma Görgülü Özdemir ve temsilcilik üyelerini vali konağında misafir etti.
KADEM’in, kadınlara yönelik çalışmalarının ve projelerinin görüşüldüğü buluşmada, derneğin yüklendiği misyonu anımsatan Zorluoğlu, kadınlardan sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal ve demokratik haklarının bilincinde olmalarını, destekleyici çalışmalarla her platformda ülkemizin kalkınmasına dönük karar mekanizmalarında daha çok yer almalarını istedi.
Sohbet ortamında devam eden toplantıda, KADEM üyeleri de Sevcan Zorluoğlu’na kendilerini ağırlamasından ve çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.
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