Sevcan Zorluoğlu, kadın girişimcinin lokantasını ziyaret etti

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle lokanta açan kadın girişimci Raife Sidal’ın iş yerini ziyaret etti.

Kadınların iş dünyasında yer almasına büyük önem veren bayan Zorluoğlu, iş yerinde yöresel yemekler sunan Raife Sidal’a öğlen yemeğinde misafir oldu. 2016 Kasım ayında yaklaşık 70 bin lira sermaye ile açılan ve 5 kadının istihdam edildiği iş yerinde yöresel Van yemekleri ikram edilen Zorluoğlu, yemek sonrası hasbihal ortamında yaptığı değerlendirmede; “Kadın girişimcilerimizi her zaman destekliyoruz. Girişimci kadınlarımız diğer kadınlarımıza da cesaret verecektir. İnşallah kadınlarımız ekonominin her alanında daha çok yer alacaklar” ifadelerini kullandı.

Sevcan Zorluoğlu ziyaretinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilcisi Esma Özdemir ve dernek üyeleri de yer aldı.