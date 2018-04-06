İZMİR (AA) - Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan, hayatını kaybetti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aydan, bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türkiye’nin "Kaynanalar" dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı Sevda Aydan'ın cenazesi, yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Alaçatı'da defnedilecek.
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