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Sevda Aydan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan İzmir'de yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan, hayatını kaybetti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aydan, bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye’nin "Kaynanalar" dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı Sevda Aydan'ın cenazesi, yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Alaçatı'da defnedilecek.

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izmir Sevda Aydan vefat

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