"Sevgili Doktor" oyunu, Toros’ta sahne aldı

Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, “Sevgili Doktor” oyununu sahneleyerek tiyatro severler ile buluştu.

Anton Cehov-Neil Simon’un kaleme aldığı “Sevgili Doktor” oyunu, Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi’nde sahnelenen tek perdelik oyuna, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, öğretim üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Oyunu izlemeye gelenlere teşekkür ederek Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayan Tiyatro Topluluğu Başkanı Adil Kılınç, “Bizim için güzel bir organizasyon oldu. Oyuna çok keyifli hazırlandık ve çok eğlendik umarım. İnşallah izleyicilerimiz de eğlenmişlerdir. Başta yönetmenimiz Salih Yıldırım, Rektörümüz Haluk Korkmazyürek ve kahrımızı çeken Fesih Şen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.