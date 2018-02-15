HABER

Sevgililer günü faciası! 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 03:40 | Son Güncelleme

Aydın’da 14 Şubat Sevgililer günü kutlamaları faciayla sonuçlandı. Sevgililer günü kutlamasından dönen otomobil yoldan çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yalandı. Ayrı bir kazda ise kutlamadan dönen iki sevgili de hayatını kaybetti.

İlk kaza Köşk Dalama yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece sevgililer günü kutlamasından dönen Süleyman Türker yönetimindeki 09 UG 969 plakalı otomobil Dalama mahallesi yakınlarında virajı alamayarak buğday tarlasına uçtu. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Nuri Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Süleyman Türker, eşi Ebru Türker, Nuri Şahin’in eşi Dilber Şahin ve Hüseyin Kaya ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları için yemeğe çıktıkları öğrenilen şahısların yemekte alkol aldıkları ve denetimlerde alkollü olarak direksiyon başında yakalanmamak için ana yol yerine tali yolu seçtikleri öğrenildi.

20180214AW307159_03

Öte yandan Sultanhisar Atça Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir başka kazada ise isimleri henüz belirlenemeyen iki sevgili hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sevgililer Günü nedeniyle yemeğe çıkan nişanlı genç yemekte alkol aldıktan sonra dönüş yolunda tıra arkadan çarptı. Kazada iki genç de olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay'da inanılmaz kaza! Böylesi zor görülürHatay'da inanılmaz kaza! Böylesi zor görülür
Şişli'de vale ciple telefon bayisine böyle daldıŞişli'de vale ciple telefon bayisine böyle daldı
Bingöl'de yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralıBingöl'de yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın sevgililer günü Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki cesetlerin sırrı çözüldü! Kan donduran ayrıntı...

İstanbul'daki cesetlerin sırrı çözüldü! Kan donduran ayrıntı...

Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.