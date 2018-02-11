Sevgililer Günü mesajları, sözleri ve hediye fikirleri için son günler! 14 Şubat Sevgililer Günü haftanın hangi, gününe denk geliyor?

Kimileri için para tuzağı kimileri için de sevdiğinle güzel ve romantik bir vakit geçirmek için vesile. Bir Sevgililer Günü daha yaklaşıyor. Her yıl dünyanın dört bir yanında 14 Şubat tarihi sevgililer günü olarak kutlanıyor. Çiftler birbirlerine hediyeler alıyor, sürprizler yapıyor ve güzel Sevgililer Günü mesajları paylaşıyorlar. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü çarşamba gününe denk geliyor. Bu özel günü unutacakları şimdiden çıkacak krize karşı uyarıyoruz.
KADINA SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİSİ
Kadına Sevgililer Günü için düşünülebilecek en güzel hediye tabi ki çiçektir! Gerçekten de kız arkadaşa çiçek hediye etmek, bu özel günde birçok kişinin aklına gelen ilk hediye seçeneğidir. Çiçek, sevgiyi ve güzelliği en iyi şekilde temsil eden hediyedir. Yine çiçek, hem aşk ile, hem de kadınlarla özdeşleşmiş bir hediyedir. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanmış olan 14 Şubat hatırası ürünler ile, gelecekte bu özel bugünü daha mutlu ve anlamlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını düşünüyorsanız, ona mesaj ve sauna paketi satın alabilirsiniz. İsterseniz çalıştığı yere isterseniz de eve ''Seni Seviyorum'' sonu ile bir çiçek hediye edebilirsiniz. Onun için parfüm yaratıp Sevgililer Günü'nde hediye edebilirsiniz. Parfümerileriden elde edeceğiniz esans kokularıyla ona parfüm yaratabilirsiniz. Kolye, küpe, bileklik gibi yanında taşıyacağı aksesuarlar satın alarak da sevgilinizi şımartabilirsiniz.
ERKEĞE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
Sabahları güne, kahve veya çay içmeden asla başlamayan sevdiğinize, üzerinde isminin yazılı olduğu ve son derece romantik çizgiler taşıyan Kişiye Özel Sıcak Kalp Kupa Bardak armağan edebilirsiniz! Öte yandan erkek arkadaşınıza sevgililer gününde romantik hediyeler dışında, klasik bir hediye almayı düşünüyorsanız, kemer, cüzdan gibi aksesuarlar alabilirsiniz. Aksesuar yerine, gömlek, kazak gibi giysiler de satın alabilirsiniz.
KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!
Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!
Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.
Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.
Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım... Sevgililer günün kutlu olsun biricik aşkım!
Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.
Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.
Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Muuckk!!!
Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum...
Pɑylɑştıkçɑ çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi dɑimɑ çoğaltalım sevgilim. Dɑhɑ nice mutlu sevgililer gününe. Beni kɑrɑnlıktɑn ɑydınlığɑ, yɑlɑndɑn gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Dɑhɑ nice günlere hep birlikte cɑnım.
Öperim dudɑklɑrındɑn gül kokulu yɑnɑklɑrındɑn her dem gözlerimin hɑpsindesin kɑlbimin tek sɑhibisin… Sevgililer günün kutlu olsun! Dün gece sen uyurken kızılɑ boyɑdım denizleri, uçurumdɑn ɑttım sessizliği, hɑber sɑldım rüzgârlɑrɑ fısıldɑsınlɑr seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi. Sevgililer günün kulu olsun sevgilim.
KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Benim canıma tak etti sen de tık yok.
Panik yapmayın hepimiz sevdik ama geçecek.
Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.
Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.
14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.
Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.
Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.
Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?
Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!
14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.
Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.
14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.
Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.
Duydun mu sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?
Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.
Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.
14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.
Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.
Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü Hafta içi olması sebebiyle 30 Şubat’a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.
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