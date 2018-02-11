Sevgililer Günü mesajları, sözleri ve hediye fikirleri için son günler! 14 Şubat Sevgililer Günü haftanın hangi, gününe denk geliyor?

Kimileri için para tuzağı kimileri için de sevdiğinle güzel ve romantik bir vakit geçirmek için vesile. Bir Sevgililer Günü daha yaklaşıyor. Her yıl dünyanın dört bir yanında 14 Şubat tarihi sevgililer günü olarak kutlanıyor. Çiftler birbirlerine hediyeler alıyor, sürprizler yapıyor ve güzel Sevgililer Günü mesajları paylaşıyorlar. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü çarşamba gününe denk geliyor. Bu özel günü unutacakları şimdiden çıkacak krize karşı uyarıyoruz.

KADINA SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİSİ

Kadına Sevgililer Günü için düşünülebilecek en güzel hediye tabi ki çiçektir! Gerçekten de kız arkadaşa çiçek hediye etmek, bu özel günde birçok kişinin aklına gelen ilk hediye seçeneğidir. Çiçek, sevgiyi ve güzelliği en iyi şekilde temsil eden hediyedir. Yine çiçek, hem aşk ile, hem de kadınlarla özdeşleşmiş bir hediyedir. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanmış olan 14 Şubat hatırası ürünler ile, gelecekte bu özel bugünü daha mutlu ve anlamlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını düşünüyorsanız, ona mesaj ve sauna paketi satın alabilirsiniz. İsterseniz çalıştığı yere isterseniz de eve ''Seni Seviyorum'' sonu ile bir çiçek hediye edebilirsiniz. Onun için parfüm yaratıp Sevgililer Günü'nde hediye edebilirsiniz. Parfümerileriden elde edeceğiniz esans kokularıyla ona parfüm yaratabilirsiniz. Kolye, küpe, bileklik gibi yanında taşıyacağı aksesuarlar satın alarak da sevgilinizi şımartabilirsiniz.