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Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iki sevgili bir olup evli kadına, "Elimizde uygunsuz görüntülerin var" diye şantaj yaptı, olay kanlı bitti. Kadın olayı oğluna anlattı. İki sevgili silahla öldürülmüş halde bulundu. Kadın ile oğlu ise gözaltına alındı

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

Afyonkarahisar'da bir kadına şantaj yaptığı öne sürülen sevgililer silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işledikleri iddia edilen anne oğul gözaltına alınırken, annenin cinayeti tek başına işlediğini söylediği ileri sürüldü.

Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan (37), beraber yaşadığı Bahar Karabağ (42) ile birlikte yine aynı mahallede ikamet eden R.K.'ya ellerinde uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek şantaj yaptı.

ANNE İLE OĞLU GÖZALTINDA!

R.K.'nın ilk eşinden olan oğlu 23 yaşındaki Ü.A.'nın, olayı öğrenmesi üzerine Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ'ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdüğü iddia edildi. R.K. ve oğlu Ü.A. emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi R.K.'nın cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.'nın olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar şantaj

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