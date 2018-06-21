Sevgilisinden ayrılınca art arda kendini bıçakladı!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte olan Melisa K., ile E.Y. bir kafeye geldi. Kafede tartışmaya başlayan sevgililer, ayrılma kararı aldı.

Masadan kalkan E.Y., kafenin asansörüne doğru gittiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçak ile kendisini defalarca bıçakladı. Yere yığılan Melisa K., ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kızın kendisini bıçaklama anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

