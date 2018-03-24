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Sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 09:23 | Son Güncelleme

Adana'da hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan Cebrail Yılmaz arkadaşı tarafından öldürüldü, Yılmaz'a kız arkadaşı iki katlı mezar yaptırdı

Adana’da bir genç kadın, hırsızlık sucudan çok sayıda kaydı bulunan ve tartışma sırasında vurularak öldürülen sevgilisi Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırıp mezar taşına "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen” diye yazdırdığı öğrenildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde 16 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cebrail Yılmaz (22), bir süre önce kiraladığı otomobille kaza yaptı. Çıkan masrafı ödemekte zorluk çeken Cebrail Yılmaz, arkadaşı Hüseyin A.’dan (28) borç para istedi. 400 lira borç verdiği Cebrail Yılmaz’ı kız arkadaşı Yaren T. ile gören Hüseyin A. bu duruma sinirlendi. Alkol alan 2 arkadaştan Hüseyin A., Cebrail Yılmaz’a, “Bana param yok diyorsun. Benden borç para alıyorsun ve aldığın parayı kızlarla yiyorsun” diye sitem etti. Taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin A., yanında bulundurduğu silahla birkaç el ateş ettiği Cebrail Yılmaz’ı vurarak öldürdü.

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'DİLİMDE SEN...'

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken sevgilisinin öldüğünü öğrenen Yaren T., acı haberle yıkıldı. Sevgilisine son olarak bir hediye vermek isteyen Yaren T., erkek arkadaşı Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırarak mezar taşına, “Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen” diye yazdırdı. Cebrail Yılmaz, Küçükoba Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken katil zanlısı cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kadın milletinin aklına şaşayım....
ADANA ADANA GENE ADANA .
Kat sayısı ne kadar çok olursa öbür tarafta o kadar günah siliniyo herhalde!!!
2. katı kendisi için düşünmüş kız. lütfen biraz enerjiyi beyne verin
gözüm şu an kapalı arkadaşlar. adana mı samsun mu? söyleyin
Bu mu haber . Hepimize dert olmustu iki katli mezar .
polisin şu adanaya bi el atması lazım. otçu hapçı ne nane varsa adana diyor. Suriyeliler bunlardan iyi
rezidans yaptırsaydın a.q öbür tarafta kiraya verir, sen gelene kadar para biriktirirdi
tüüüühhhh üzüldüm kızı da öldürmediği için ellerine sağlık keşke tüm hırsızları soysuzları öldürseler.
Sevgilin öldurulmus 400tl icin, madem 2 katli mezar yaptiracak kadar paran vardi neden vermedin adama?
Ülkemin insanı giderek tuhaflaşıyor
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