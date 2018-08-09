Sevgilisini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı sevgilisini silah zoruyla kaçırdığı iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde buluşan ve sevgili oldukları belirtilen M.Y. ile kız arkadaşı B.Ö, tartışmaya başladı. Tartışmayı gören B.Ö'nün dayısı İ.G, ikilinin yanına giderek M.Y'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Kız arkadaşının dayısına karşılık veren M.Y. de tabancasını çıkarıp kız arkadaşını zorla aracına bindirdi ve havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Dayı İ.G'nin durumu polise bildirmesinin ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Aracı aynı mahallede durduran ekipler, M.Y'yi gözaltına aldı.
Gasp, silahlı yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan ve birkaç ay önce denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.Y'nin ilk ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
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