HABER

Sevgilisini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı sevgilisini silah zoruyla kaçırdığı iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde buluşan ve sevgili oldukları belirtilen M.Y. ile kız arkadaşı B.Ö, tartışmaya başladı. Tartışmayı gören B.Ö'nün dayısı İ.G, ikilinin yanına giderek M.Y'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Kız arkadaşının dayısına karşılık veren M.Y. de tabancasını çıkarıp kız arkadaşını zorla aracına bindirdi ve havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Dayı İ.G'nin durumu polise bildirmesinin ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Aracı aynı mahallede durduran ekipler, M.Y'yi gözaltına aldı.

Gasp, silahlı yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan ve birkaç ay önce denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Y'nin ilk ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Osmangazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırıldıOsmangazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırıldı
CHP'li Torun, ameliyat olduCHP'li Torun, ameliyat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye gözaltı izmit Kocaeli Sevk

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.