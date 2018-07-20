Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Olay, 25 Kasım 2017 tarihinde, Kadriye Mahallesi 681 Sokak'ta meydana geldi. İsmet Sarsılır'ın eşi Ü.S. (29), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, annesinin evine geldi. Sarsılır'dan henüz boşanmayan Ü.S., bir süre sonra aynı mahallede oturan Orhan Elalmış ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Sarsılır’dan olan çocuklarını da yanına alan ve Elalmış'tan hamile kalan Ü.S., çocuğunu aldırmak istedi. Orhan Elalmış, iddiaya göre, "Sen o çocuğu aldırırsan ben de senin çocuklarını öldürürüm" dedi.

"BURADAN KAÇALIM"



Bu konuşmaya şahit olan M.S., babası Sarsılar'a giderek, "Üvey babam bizi öldürecekmiş, buradan kaçalım" diye ağladı. Bunun üzerine sokağa çıkan Sarsılır, Orhan Elalmış hakkında küfürlü konuşup, "Kimse benim çocuklarıma dokunamaz" diyerek, bağırmaya başladı. Konuşmaları duyan Elalmış'ın eşi Mehtap Elalmış, kocasını arayıp, durumu anlattı. Bunun üzerine Elalmış, babası Erol Elalmış ile birlikte sokağa geldi. Baba- oğul ile İsmet Sarsılır arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Elalmış, iddiaya göre, yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarsılır'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İsmet Sarsılır, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Orhan ile babası Erol Elalmış, yakalanıp, gözaltına alındı. Baba- oğul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan ile babası Erol Elalmış hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.