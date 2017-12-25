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Sevgilisinin intikamı için Konya'yı kana bulayacaktı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 11:24 | Son Güncelleme 16 saat önce

Konya'da polise yönelik canlı bombalı eylem hazırlığındayken yakalanıp tutuklanan PKK'nın gençlik yapılanma üyesi 'Rojda' kod adlı Necla Yıldız (26), 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Necla Yıdız'ın 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde çatışmada öldürülen ‘Roni Serhat’ kod adlı YDG-H'li sevgilisi Mehmet Şefa Gündüz'ün intikamını almak için eylem yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Mayıs 2016 günü Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Şırnak nüfusuna kayıtlı Şeref B.'nin evine şüpheli bir kadın geldiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, eve gelen şüpheli kadının, canlı bomba kadın terörist listesinde bulunan ve Konya'ya da eylem yapmak için gelen Adıyaman nüfusuna kayıtlı Necla Yıldız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Şefer B.'nin evine operasyon düzenledi.

Necla Yıldız'ın burada bulunmaması üzerine Şeref B.'nin kardeşlerinin evine de baskın yapıldı. Ancak buralarda da bulunmayan Yıldız, merkez Selçuk ilçesinde eğlenmeye gittiği bir kafede yakalandı. Necla Yıldız ile birlikte irtibatlı olduğu Şeref B., kardeşleri Heybet ve Kudret B. ile yakınları Emrah A. ve Ömer N. gözaltına alındı. Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak şüphelilerden Kudret B., Necla Yıldız ve diğer şüphelilerin eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Kudret B. ifadesinde, Necla Yıldız'ın, kendisinden patlayıcı yapımı için 'Amonyum nitrat' istediği söyledi.

SEVGİLİSİ SAYESİNDE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Necla Yıldız'ın, 3 yıl önce Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada tanıştığı 'Roni Serhat' kod adlı YDG-H’li Mehmet Şefa Gündüz birlikte olmaya başladıktan sonra örgüte katıldığı ortaya çıktı. İki sevgilinin geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çatışmalara katılmak için Diyarbakır'a gittiği ve orada güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı ileri sürüldü. Batmanlı Mehmet Şefa Gündüz, 27 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan bölge de güvenlik güçleriyle girdiği çatışma da öldürüldü.

SEVGİLİSİ ÖLÜNCE KOBANİ'DE CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALDI

Necla Yıldız'ın, sevgilisinin çatışmada ölmesinin ardından bir süre Sur'da çatışmalara katıldığı ve daha sonra da Suriye'nin Kobani bölgesine giderek burada canlı bomba eğitimi aldığı ileri sürüldü.

'İNTİKAM AL' DENİLEREK KONYA’YA GÖNDERİLDİ

Necla Yıldız'ın, yaklaşık 6 ay burada eğitim aldığı ve bu sırada örgüt üyeleri tarafından 'Sevgilini öldürenlerin intikamını al' diyerek bombalı eylem için hazırlandığı iddia edildi. Ardından da Kobani'deki kampta tanıştığı ve yine polisin aranan canlı bombalı terörist listesinde yer alan ‘Jinda’ kod adlı Zeynep B.'nin Konya'da yaşayan kardeşleri Şeref B., Heybet B. ve Kudret B.'nin yanına 4 Mayıs günü gönderildiği ileri sürüldü.

Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMEDE KÜRTÇE İFADE VERDİ

Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli hakkında 'Silahlı örgütü üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutklu bulunan Necla Yıldız, davanın 9'uncu ve son celsesine SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Necla Yıldız, Türkçe bilmesine rağmen mahkeme başkanının sorularına Kürtçe olarak cevap verdi. Yıldız'ın konuşmalarını müdafi avukatları tercüme etti. Necla Yıldız savunmasında, ''Canlı bomba olduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben Konya'ya üniversite arkadaşlarımı görmek için geldim. 2 gün kalıp gidecektim" dedi.

9 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Necla Yıldız'ı, 'silahlı örgüte üye olma' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yıldız'ın, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun sabit olduğu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girdiğinden cezayı 9 yıla yükseltti. Mahkeme heyeti, aynı davada 'silahlı örgüte üye olma' suçundan tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Şeref B., Heybet B., Kudret B., Emrah A. ve Ömer N.'ye indirim takdiri uygulayarak 2'şer yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Ömer N.'nin örgütün propagandasını da yaptığı gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 ay hapis cezasına yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
terörist Konya PKK necla yıldız

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Canlı bombaya 9 yıl..Mükafat gibi..
teröre tecavüce idam idam karşıtı sözde hümanist özde terör sevicilerede idam gelmedikçe bu ülke düzelmez
ŞIRNAKTAN KONYAYA GELİYOR DOĞUDAN GÖÇLER YASAKLANSIN. SURİYEYE GİDİYOR SONRA NASIL ÜLKEYE GİRİYOR 9 SENE CEZA NE VER MÜEBBET HARBİ
şimdi içeride alır intikamı...eee gardiyanlara iş düşüyor artık versinler küsküyü.....
9 yıl haps cezası taipin özel af şartları altında ortalama 2 yıldır yatar ve çıkar bu kez hangi kanlı eyleme imza atar bilinmez. ama vebalı bu hainleri şımartan taipe dir
bu pkkların hepsinde katil suratı var suratlarından belli ne oldukları hiçbirinde insan sıfatı yok
şimdi bu benim verdiğim vergi ile yemeğini suyunu kılını tüyünü içiçek öyle mi teröre idam arkadaş başka yolu yok
İyi valla ödüllendirildi kız baksana 9 yıl şaka gibi valla
nedir bu bunu asacaksın ne 9 yıl falan sallandır gitsin
teröristlere verilen bu cezalar bunları caydırmaz savcılarımız hakimlerimiz bu cezaları hiç vermesenizde olur nasılsa bir tarafdan ceza alırlar öteki tarafdanda cıkarlar ne bu yahu nasıl bir eylemki cezasına bak ömür boyu ceza alması gerekirken verilen bu cezalarla bunlara katılmayı özleyenlere gün olur böyle cezalar verilirse bunların önlerini kesmek biraz zor olur caydırıcı cezalar verilsin msl.idam ama yok ülkemizde ama ömür boyu bari cezalar verilsinki caydırıcılığı olsun karıya bak surata bak sanki hiç ceza almamış gibi rahat aferin sizlere be adam gibi ceza yada hiç vermeyin derim.
Baklava çalana 10 yıl bombalı eylem yapacak insana 9 yıl. Tebrik ediyorum
verin askerimizin eline bunu sırayla mokoko hemen bir numaralı türk aşığı olur
Baklava çalan çocuğa 15 yıl, pkklıya 7 yıl, Berkin elvana şehitlik ünvanı verin de tam olsun iflahına gömçürdüklerim
imha edin gitsin masumlar öleceğine seytanı yok etmek daha iyi
Ölecek kadar sevgili imiş iyi beceriyormuşki ölmeye hazır
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