Sevgilisinin intikamı için Konya'yı kana bulayacaktı

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Mayıs 2016 günü Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Şırnak nüfusuna kayıtlı Şeref B.'nin evine şüpheli bir kadın geldiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, eve gelen şüpheli kadının, canlı bomba kadın terörist listesinde bulunan ve Konya'ya da eylem yapmak için gelen Adıyaman nüfusuna kayıtlı Necla Yıldız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Şefer B.'nin evine operasyon düzenledi.

Necla Yıldız'ın burada bulunmaması üzerine Şeref B.'nin kardeşlerinin evine de baskın yapıldı. Ancak buralarda da bulunmayan Yıldız, merkez Selçuk ilçesinde eğlenmeye gittiği bir kafede yakalandı. Necla Yıldız ile birlikte irtibatlı olduğu Şeref B., kardeşleri Heybet ve Kudret B. ile yakınları Emrah A. ve Ömer N. gözaltına alındı. Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak şüphelilerden Kudret B., Necla Yıldız ve diğer şüphelilerin eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Kudret B. ifadesinde, Necla Yıldız'ın, kendisinden patlayıcı yapımı için 'Amonyum nitrat' istediği söyledi.