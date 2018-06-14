Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan bayramı kutlu olsun. Bayram mesajları ile sevgilinizi düşündüğünüzü göstermenin vakti. Sevgiliye bayram mesajları en güzel hali ile haberimizde yer alıyor. Sevgilisi uzakta olanlar bayram mesajları ile sevdiklerine sözlü olarak bu rutini gerçekleştirecekler. Haberimizde, en güncel sevgiliye bayram mesajları ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
Kalpler sevgiyi paylaşmak , insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, hanemiz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Her ilkbaharda gelinciklerin en guzel başlangıçları mujdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dilerim. Kurban Bayramını kutluyorum…
Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Dost Acı Söyler, Hayat Sessizce Biter, Zaman Su Gibi Akıp geçer, Sadece Hayat Değil Koskoca Dünya Biter… Nice Mutlu Kurban Bayramlarına..
-Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
Bu değerli Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
-En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Melekler kapı kapı dolaşırkenbin melek çalsın kalbinin kapısını ve Yaradan hiç söndürmesin içindekiumut ışığını.Ateşin yakmadığı İbrahim”i,kuyunun boğmadığı Yusuf”u ,bıçağın kesmediği İsmail”i koruyan RABBİM Seni ve sevdiklerini korusun.İyi bayramlar!
-Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı…
Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsunSana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak 'merhabadır' bayramlar. Şeker bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun?
Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
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