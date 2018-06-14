Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan bayramı kutlu olsun. Bayram mesajları ile sevgilinizi düşündüğünüzü göstermenin vakti. Sevgiliye bayram mesajları en güzel hali ile haberimizde yer alıyor. Sevgilisi uzakta olanlar bayram mesajları ile sevdiklerine sözlü olarak bu rutini gerçekleştirecekler. Haberimizde, en güncel sevgiliye bayram mesajları ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI Kalpler sevgiyi paylaşmak , insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, hanemiz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Her ilkbaharda gelinciklerin en guzel başlangıçları mujdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dilerim. Kurban Bayramını kutluyorum…

Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Dost Acı Söyler, Hayat Sessizce Biter, Zaman Su Gibi Akıp geçer, Sadece Hayat Değil Koskoca Dünya Biter… Nice Mutlu Kurban Bayramlarına.. -Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bu değerli Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. -En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Melekler kapı kapı dolaşırkenbin melek çalsın kalbinin kapısını ve Yaradan hiç söndürmesin içindekiumut ışığını.Ateşin yakmadığı İbrahim”i,kuyunun boğmadığı Yusuf”u ,bıçağın kesmediği İsmail”i koruyan RABBİM Seni ve sevdiklerini korusun.İyi bayramlar! -Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı…

Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.