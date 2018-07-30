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Sevilay Yılman'dan çok konuşulacak iddia! 'CHP'de gizli bir karar merkezi var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Sevilay Yılman CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Tuncay Özkan bir gazeteci arkadaşıma 'CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

Yılman, "Bu iddiaya ben inanmıyorum, Genel Başkan yardımcısı Sayın Tuncay Özkan inanıyor. Peki inanıyorsun neden hala onun Genel Başkan olmasını istiyorsun. Madem bu adam proje." diyerek Tuncay Özkan'ın bu açıklamayı çok önemli bir gazeteciye yaptığını iddia etti.

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Habertürk Sevilay Yılman CHP Tuncay Özkan Kemal Kılıçdaroğlu

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