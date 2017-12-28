Sevilla, teknik direktör Montella ile anlaştı

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sevilla, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile Haziran 2019'a kadar anlaşmaya vardı." denildi.

Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham kulüplerinde oynayan 43 yaşındaki Montella, teknik direktör olarak da Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.

Ligde 29 puanla beşinci sırada yer alan ve lider Barcelona'nın 16 puan gerisinde kalan Sevilla, 3 Ocak'ta İspanya Kral Kupası kapsamında Cadiz, 6 Ocak'ta da La Liga'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

İspanyol takımının eski teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun görevine, Sevilla'nın 15 Aralık'ta Levante ile 0-0 berabere kalmasından bir hafta sonra son verilmişti.

(AA)